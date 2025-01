Špankinja Marija de Viljota je 2012. testirala mogućnosti bolida „Marusije”, a 2014. je to radila Suzi Volf u „Vilijamsu” na treningu u Silverstonu. Jedina pripadnica lepšeg pola u najbržem globalnom takmičenju danas je Karmen Žorda, i to kao razvojni vozač u timu „Lotus Mercedes”.U američkim prvenstvima „Indikar” i „Naskar” ravnopravno je učestvovalo mnogo više žena, a svakako najpoznatija (i to van granica SAD) jeste Danika Patrik.