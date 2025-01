Naime, Uroš je prebio prst i to za vreme rođendana.

-Nije ovo od keramike. Slavili smo rođendan dva dana. Stvarno slavimo to na veliko, hvala Bogu, imamo puno prijatelja i kumova i drugi dan je bio za naše mlađe društvo, Miloševo i moje. Na kraju svega toga trebalo je da neke goste smestimo u apartmane. Zvao sam kuma da vidim da li je smestio goste i kao sam držao telefon u ruci, krenuo sam da zalupim vrata za sobom ovom rukom i ostao mi je prstić – priznao je pevač i dodao da mu je to zaštitni simbol poslednja dva meseca.

-Sreća moja što moj otac peče sjajnu šljivu i bio sam lepo pripit pa me nije puno bolelo, ali sam se probudio oko 8 ujutru, pulsirao mi je prst. Tako mi je pulsirao, da taj prvi bol nije bio strašan, al’ sam imao fino buđenje – ispričao je Uroš u jednoj emisiji.

Uroš i njegova devojka su već duže vreme zajedno, a on ima samo pohvalne reči za svoju izabranicu. Takođe je i otkrio da će uskoro postati njegova supruga, te da će svoju vezu podići na viši nivo i to venčanjem. Ona nosi dečaka, a njihovoj sreći, kada su to saznali, nije bilo kraja.