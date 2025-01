- Živeli smo u kući od drveta, a bila je pokrivena onim plavim kamenim pločama koje su u Majdanu vadili majstori. Oni su klesali te ploče, tada nije bilo crepa, nego kamen na krov i to ti je - prisetio se pevač odrastanja.

- Čim sam naučio tri kola da sviram, ja harmoniku koju mi je otac kupio stavim na leđa, sednem na polovnu biciklu koju mi je takođe on kupio i pravac na Ibarsku, od kafane do kafane. Tako sam počeo da zarađujem pare. I od jednog dinara sam odmah umeo da napravim tri. To je bilo neverovatno - priča Ojdanić sa ponosom.