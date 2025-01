Voditeljka "Elite 8" Ana Radulović sumirala je godinu koja je iza nas, zatim otkrila kako proslavlja Božić, a pored toga je govorila i o nedavnom razvodu od pevača Mirčeta Radulovića, sa kojim je bila u braku 11 godina

Voditeljka "Elite 8" Ana Radulović sumirala je godinu koja je iza nas, zatim otkrila kako proslavlja Božić, a pored toga je govorila i o nedavnom razvodu od pevača Mirčeta Radulovića, sa kojim je bila u braku 11 godina.

Ana, kada sumirate utiske, kakva je za vas bila 2024. godina?

- Biću iskrena, jedva sam čekala da se završi. Ne mogu da izdvojim neke prelepe momente, uglavnom mogu da kažem da je prethodna godina bila čak i najteža godina do sada u mom životu. Ima više razloga zbog čega mi je najgora godina, ima dosta događaja za ne poželeti. Što se tiče lepih stvari, nije se ništa konkretno vau desilo, ali sve je to život. Nakon niza dobrih godina, izgleda da je morala da usledi neka malo lošija godina, jer ne može sve u životu da bude najsjajnije i najbajnije, ali kako kažu, u životu, posle kiše dođe sunce.

Ana Radulović Foto: printscreen YT

Kako proslavlate Božić?

- U miru, u odmaranju i u provođenju vremena sa dragim osobama. To je ono što mi je potrebno i to je ono što me trenutno ispunjava - da budem mirna, da odmaram, da ispružim noge. Pre sam volela da izlazim, ali sada u mnogo manjoj meri. Trudim se da živim od trenutka i da radim ono što želim u tom momentu. Volim ja i dalje da se provodim, ali mi je sada više potrebno da odmaram.

Koja je Vaša novogodišnja želja?

- Zdravlje, naravno. Smatram da svakom normalnom čoveku to treba da bude prva i najveća želja. Zatim mi je želja da uživam sa svojim sinom u narednoj godini i imam neke planove koje sam želela da realizujem u prošloj godini, ali nisam uspela, zato bih volela da se sada ostvare.

S obzirom na to da ste javna ličnost, koliko vam je bilo teško da sakrijete od javnosti pojedinosti o svom privatnom životu, kao i teške trenutke kroz koje ste prolazili nakon što ste Mirče i vi saopštili da se razvodite?

1/5 Vidi galeriju Ana i Mirče Radulović bili u braku 11 godina Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Trudim se da, kada dođem na posao, svoje privatne probleme ostavim van zgrade u kojoj radim. Mislim da čovek mora da zna gde je i gde je za šta mesto. Meni je na poslu mesto da radim, da budem nasmejana i u skladu sa dešavanjima u rijalitiju i mislim da se nikada nije videlo da su mom životu dešava nešto loše.

Mnoge javne ličnosti su se razvele 2024. godine i svi oni, kada su davali izjave za medije su istakli da je razvod zapravo "mala smrt", da li se i vi slažete sa tim?

- Da, definitivno da.

Koliko snage treba čoveku da prelomi i da ostavi iza sebe sve što je radio i gradio godinama?

- Za sve u životu čoveku treba snaga, čak i za one lepe stvari da bi se desile, osobi treba snaga i volja i želja, pa isto tako i da prebrodiš neke teške stvari treba ti snaga, volja, želja. Sada, neko to prebrodi lakše, ali mu se više vidi, a neko prebrodi teže, ali ne primetimo. To je sve do nas.

1/7 Vidi galeriju KO JE ANA RADULOVIĆ?! Danas je jedno od omiljenih TV lica i supruga pevača, a evo čime se bavila pre popularnosti i kamera Foto: printscreen YT

Mirče i vi ste jedan od retkih parova koji nakon razvoda nije iznosio prljav veš iz svog odnosa, da li biste vi u nekom trenutku, da se ipak desilo nešto loše među vama, istupili i sve javno ispričali?

- Stvarno se nije desilo ništa loše među nama. Ne podržavam ljude koji tako rade, a opet ko sam ja da bih sudila nekome. Ne podržavam da ljudi iznose prljav veš, a ja hvala Bogu u mom slučaju i nemam šta loše da kažem. Prosto, došlo je do razvoda jer smo zajedno tako odlučili, iz nekih drugih razloga. Ja se nadam da on o meni nema ništa loše da kaže, kao što ni ja nemam o njemu.

Letos se dosta pričalo o tome što ne nosite burmu i vi ste tom prilikom rekli da ste je skinuli zbog zdravstvenih problema. Nedugo nakon toga ste Mirče i vi objavili vest o razvodu, zbog čega su u javnosti krenule priče da ste već tada prekinuli, ali da ste vi lagali javnost, kako komentarišete te izjave pojedinaca?

- Nije se rodio ko je ljudima ugodio. Ja bih volela da ti ljudi vode emisiju od deset uveče do pola šest ujutru. To je sve bilo preko leta, kada ide emisija "Narod pita", kada sam ja od sedam dana radila minimum tri dana do pola šest ujutru i prosto imam taj zdravstveni problem. Ja mislim da i ljudi koji nemaju zdravstveni problem i nisu budni u tom periodu, otiču preko leta. Tako da, to je bio razlog zbog kojeg nisam nosila burmu, ali se sve to dešavalo u istom vremenskom periodu, da je možda neko pomislio to, ali stvarno nema potrebe ikome da se pravdam. Kada bih vodila računa o tome šta misle ljudi, sigurno bih nosila burmu natečena.

Pored porodice, ko Vam je bio najveća podrška u ovom periodu?

- Ja, sama sam sebi uvek u životu najveća podrška. Ovo sada tako strašno zvuči, ali sam uvek sebi bila najveća podrška, samo ja. Svašta mi se dešavalo, imala sam razne teške situacije i jedina osoba koja je uvek bila tu da me sasluša i da prebrodi sa mnom sve sam bila ja.

Da li priželjkujete ljubav u sledećoj godini?

- Prerano je za to. Mislim da ljubav ne može da se planira. Može da se priželjkuje, ali ne može da se planira. Ne bih volela da razmišljam o tome iskreno.

Ana Radulović Foto: ATAIMAGES

Kako izlazite na kraj sa svojim udvaračima?

- Nema ih, iskreno. Ja sada mnogo radim i mene ljudi nemaju gde da sretnu. Sa druge strane, od posla ne stižem da odgovorim na poruke koje mi ljudi šalju.

