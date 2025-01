- Oni itekako vide oslonac u njemu, meni je drago zbog toga. U pravi momenat je došao u njihov život. Baš kao što sam želela da bude, tako je na kraju sve i ispalo. Neki ljudi su pokušavali da mi se mešaju u vezu, da me savetuju kako to nije dobro da se pojavljuje novi čovek u životima dece, da to nije dobro za njihov razvoj. Sebe sam poslušala u toj situaciji i stvarno nisam pogrešila. Savetujem svima da, ukoliko se razmišljaju o tome šta će ako nađu novog partnera, to nije jednostavno, ali slušajte sebe. Vaša deca će reagovati onako kako ih vi postavite, to sve bude dobro na kraju, ukoliko postavite dobar temelj - objasnila je Tanja, koja se potom prisetila svih praznika koje zbog razmirica sa bivšim mužem nije bila u prilici da provede s decom, već sama.