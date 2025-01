Pevačica Jelena Tomašević ispričala je kako njena porodica provodi Božić i otkrila da im se u poslednje vreme dešava da najradosniji hrišćanski praznik proslavljaju na tri različita mesta. Jelena je, naime, priznala da sa porodicom ovaj veliki praznik svaki put provodi na čak tri različita mesta i otkrila zbog čega je to tako.

- Tradicionalno Božić proslavljamo u krugu porodice, isto kako sam proslavljala i kada sam bila dete. Nekako su mi uvek Božić i Vaskrs bili asocijacija za porodičnu trpezu. Obično se ide na liturgiju, mesi se česnica, onda sledi traženje novčića i svih onih darova u samoj česnici. To nam je sada već zanimljivo, Nina i ja to zajedno spremamo. Fantastično Božić svake godine proslavimo, kao što je to, pretpostavljam, u svim porodicama - ispričala je Jelena i otkrila ko u porodici obično izvuče paricu: