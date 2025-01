- Propast! Nisam ja baš bila toliko tužna. Ne znam odakle su izvirale te pesme, ali ja sam ih birala. To je mnogo opasno, obeleži vas. Od 50 - 100 pesama dobijem i treba da se snađem i izaberem jednu dobru. Znala sam dobro da procenim, možda je to nešto čučalo u meni, neka tuga... Eto, ispade "Kraljica tuge", "Svatovi", "Ubi me tuga za tobom"... - govorila je Vesna i dodala: