O njenom životu se ne zna mnogo, jer je veoma pažljiva sa onim što objavljuje na Instagramu, te njeni pratioci najčešće vide samo raskoš kojom je okružena. "Novac vam ne može kupiti sreću, ali bih radije plakala na jahti", napisala je jednom prilikom Ema, koja očigledno uživa u raskoši kojom je okružena. Ćerka najbogatijih Srba i možda i najmlađa milijarderka u Srbiji, s obzirom na to da ima samo 23 godine, u više navrata pokazala je detalje doma u kom živi. Nikad nije krila da uživa u luksuzu, a svaki detalj pažljivo je dekorisan i uređen. Ali se, ukoliko bacite pogled na njen profil, mogu videti i detalji drugih nekretnina koje su u vlasništvu njene porodice, a koje, kao na narednom primeru, poseduju i ogroman bazen i slično, što se veoma često Ema i deli na mrežama. Bogatstvo njene porodice procenjuje se na neverovatnih 2,6 milijardi dolara, te njeno uživanje u luksuzu i raskoši ne treba da čudi.

Ime Tea Slavica možda nije previše poznato u Srbiji, ali u Hrvatskoj i te kako jeste, s obzirom na to da je ova lepa mlada dama unuka jedne od najbogatijih žena na Balkanu - Zdenke Infeld. Infeld je razvila veliki biznis u Austriji i Danskoj, a njena firma među vodećim je proizvođačima za gudačke instrumente na svetu. Međutim, to nije sve. Ova uspešna poslovna žena poseduje impozantnu zbirku od čak 14.000 slika, među kojima su dela Pikasa, Klimta, Dalija, Kokoške i brojnih drugih. Međutim, ogromno bogatstvo i luksuz nisu učinili njene naslednike nerednicima, naprotiv. Lepa Tea Slavica diplomirala je međunarodno poslovanje, a sudeći po objavama na Instagramu, na svoj uspeh je više nego ponosna. Zanosna Hrvatica bila je i devojka poznatog fudbalera Dinama, Bruna Petkovića. Oni su dugo bili "it" par na hrvatskoj sceni, a onda su naprasno raskinuli.