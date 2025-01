Oni su građanski brak sklopili u zgradi opštine na Novom Beogradu i to kao prvi par koji se venčao ove godine na ovoj gradskoj teritoriji. Kako saznajemo, Igor i Sofija će se uskoro zavetovati na večnu ljubav i pred Bogom, a to ovog puta nisu uradili jer je u toku bio božićni post, kada venčanja u crkvi nisu dozvoljena.

- Igor je veliki vernik i njemu je crkveno venčanje mnogo važnije od onog u opštini. Ipak, on i Sofija se toliko vole da više nisu hteli da čekaju, pa su tu formalnost pred zakonom obavili 3. januara. Kako je tada još uvek bio u toku božićni post, oni nisu mogli da se venčaju u crkvi, pa će to uraditi prvom prilikom. Crkveni kanoni su po tom pitanju vrlo strogi i ne dozvoljavaju vršenje ove Svete tajne tokom trajanja nekog od jednodnevnih ili višenedeljnih postova u našoj pravoslavnoj crkvi. Kako za sad stvari stoje, dve su opcije u planu. Prva je da to urade u parohijskoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, ili da odu u neki manastir daleko od gradske vreve i da tamo obave ovaj sveti čin - ispričao nam je sagovornik.