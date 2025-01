- Cecina pesma "Idi dok si mlad", pisana je za mene, ali sma odbila da je otpevam zbog tadašnjeg dečka koji je sumnjao da ga varam sa mlađim zbog reči te pesme. Jel to istina? - upitao je Ognjen.

Vesna je bez zadrške priznala da je tačno da je odbila da snimi pesmu zbog dečka, odnosno da joj je on zabranio.

- Istina je, pa da. Šta to ti "Idi dok si mlad". Ceca je tada bila skroz klinka, i peva nekom idi dok si mlad... Meni je bilo zabranjeno to da snimim, jer se to po pesmi odnosilo na nekog ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako - otkrila je Vesna.