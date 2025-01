- Iskreno nisam imala takve planove. Kako sam starija sve me više vređa kolektivna nesvest i needukovanost. Često je znalo da me uvredi to što ljudi ne shvataju razliku između umetnika i komercijalnih pevača. Pre svega jako mi je tužno kada dobijem pitanje u kojoj kafani radim, jer je ljudima neshvatljivo da i u ovakvo vreme postoje koncertni pevači, koji ne žele da svoju umetnost smeste u ambijent kafane, diskoteke ili nekog restorana. Moji principijalni stavovi su me do sada skupo koštali, ali ja ne želim da budem izvođač koji će dozvoliti da nešto što je naša kulturna zaostavština bude uniženo zbog kolektivne nesvesti i nevaspitanja naroda. Pored ljute i teške borbe, raduje me to što sa druge strane postoje ljudi koji podržavaju moj rad, razumeju ga i cene, jer zahvaljujući našim zajedničkim naporima naša tradicionalna muzika kao deo našeg kulturnog identiteta će imati jedno lepo mesto na sceni, kako joj i dolikuje.