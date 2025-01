- Nisu one mene nešto kopirale, imale su svoje detinjstvo, ja svoje. Odrasle su u velikom gradu, po nekim drugim pravilima. Danas se mnogo brže živi, tehnika je napredovala, društvene mreže... One su nam mnogo pomogle, ali i mnogo oduzele. Ko hoće da zna, zna šta sam ručao, večerao... To je jedno od nepisanih pravila. Ja sam dosta imao usporenije detinjstvo i život. Pre dvadeset, trideset godina, i mi deca smo živeli sporije. Danas deca žive tako da moj prijatelj se žalio meni da ima dete od deset godina, a nema vremena da odgleda film do kraja, vodio je dete kod psihologa. To je, prosto, takvo vreme danas.