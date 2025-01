Sve ukazuje na to da će u njemu biti svadbeni ručak, navodi naš sagovornik.

- Peković je kompletno promenio svoj život, može se reći iz korena. To nije više isti čovek kakav je bio. Ostavio je ženu koja mu je rodila dete i sada planira ženidbu s javnosti nepoznatom ženom. Sve će to biti u strogoj tajnosti. Ona je takođe bila u braku, ali se razvela. Sve prijatelje koje je imao je zaboravio i maksimalno se posvetio novom životu. Može se reći da Nikola živi drugu mladost, i to mu i te kako odgovara. Jako se zaljubio i sve je ostavio zbog druge žene. Iako sudski još uvek nije slobodan muškarac, to ga ne sprečava da živi sa svojom partnerkom i da zajedno putuju. Viđeni su s prijateljima i u Crnoj Gori. Ona je član nekih organizacija i zajedno učestvuju u tim akcijama - priča naš sagovornik blizak Pekoviću.