On je istakao da se čuo sa bratom i otkrio da Bane i njegova porodica nisu ugroženi.

- Sve je okej tamo, čuli smo se sinoć odmah. Nije zahvatilo taj deo gde je on, neke države jeste i velika je katastrofa, ali juče smo se čuli i sve je dobro. Nije lako kad vidimo pošto je razlika u vremenu i sve to i nikad se ne zna, a on je na putu i onda dok ga ne dobijemo i dok se ne čujemo sa njim bude neprijatno, ali šta da se radi. Svi su tamo i ćerke Bojana i Aleksandra su otišle za Ameriku, proveli su praznike u kući porodično i kod njih nije toliko strašno - rekao je Mikica Bojanić.