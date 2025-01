- Istina je da su Teya Dora i Nući baš dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije krila da joj je on najzgodniji muzičar sa javne scene, ali i da joj se toliko sviđa da bi se odmah udala za njega. Tako da, sve je moguće kad su oni u pitanju (smeh). Varnice između njih su oduvek postojale, pričalo se o tome po kuloarima, ali ni ona ni on nisu to hteli ni da potvrde ni demantuju. Uvek su svima govorili da su samo super prijatelji. Nakon što su se smuvali, rešili su da to kriju, tako da su za njihovu "ljubavnu tajnu" znali samo njihovi najbliži - kaže naš izvor i dodaje: