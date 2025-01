- Imao sam oko pedesetak kamiona, onda sam ih prodao. Morao sam da se zadužim i da dignem kredite. Sračunajte 200.000 puta 50 kamiona. Imao sam ogromne rate za kamione i prikolice, da ne pričam o osiguranju i platama. Ja sam 2009. imao prvo imao 7,8 kamiona pa sam bankrotirao. Ja sam na teži način morao sve to da naučim. Kako dolaze pare, to je bilo sve široko. Jedan drug me je uveo u posao. Kada sam video kako on živi, odlučio sam da se bavim time, ali on je meni objasnio samo lepe strane posla. Kada sam bankrotirao, video sam i druge strane tog posla - ispričao je folker, koji se i sada nalazi u Americi gde besne požari o čemu je pričao njegov brat Mikica Bojanić.