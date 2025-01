- Stvarno, samo zdravlje i ljubav, ta sloga je najvažnija u životu svima nama, kada imamo to onda sve možemo da postignemo. Nesvesno sam, a posle sam shvatio da je to najbolje, poslednjih osam godina mi je na prvom mestu porodica, i kako sam to postavio sve mi je krenulo u vezi posla i pritom jer i u kući znaju da mi je porodica na prvom mestu, pa me guraju u poslu i karijeri, kažu pusti nas, idi radi.