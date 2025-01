- Evo mene opet da se javim pred spavanje. Napokon sam oprala kosu i istuširala se. Sada ću da probam da spavam, pošto je jako teško spavati kada znaš šta se sve dešava oko tebe i kada imaš osećaj da će se tebi nešto desiti i da moraš da budeš u pripravnosti i spremna za akciju. Dan pre nego što su izbili požari sam planirala put u Japan, i dalje ne znam da li ću otići na let koji imam sutra. Pakujem jedan kofer za Japan, a jedan za ne daj Bože u zavisnosti od toga kakva će situacija biti kada ustanem. Kod mene su se vetrovi smirili - rekla je ona, pa dodala:

- Dok sam snimala ovo buknuo je još jedan veliki požar 15 minuta od nas i nadamo se da će sve biti ok. Kod kuće smo na sigurnom i nadamo se samo i molimo Bogu da se neće približiti i proširiti. To je to za sada, javljam sutra kakva je situacija, a sada ću da probam da sastavim barem sat vremena sna, jer je ovo jedna noćna mora - napisala je ona.