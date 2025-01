- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla nam je nedavno Sanja.

- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije - istakla je ona jednom prilikom.

- Kasno sam se venčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala - navodila je Marinkovićeva.

- Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to je isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće, iako smo u dobrim odnosima zbog deteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće - rekla je Sanja, a zatim je prokomentarisala vest da se njen bivši izabranik venčava.