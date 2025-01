- Šalili su se, s obzirom na to kolika je plata profesorima, učiteljima, nastavnicima, a znamo koliko je to zahtevno. Oni edukuju i izvode mnoge generacije na put i žalosno je zaista, evo javno kažem, žalosno je da neko sa estrade i evo ja u mom poslu mogu da zaradim više. To mi je sreća, ja sam kroz ovaj posao sebe obezbedila i zaradila lep novac, ali neko ko je završio akademiju, fakultet, to je žalosno jer je sistem vrednosti totalno izgubljen. Meni je žao što mi živimo u takvom društvu i vremenu, što se ne vrednuju te stvari, jer bi takvi ljudi prvenstveno trebalo da imaju veće prihode – rekla je Branka svojevremeno.