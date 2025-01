Nakon kraha braka, voditeljka je uplovila u vezu sa teniserom Filipom Krajinovićem , a istu je pokušala da sakrije od javnosti. Filip je on Nine mlađi šest godina, a kako se tada pričalo, njihovu vezu u početku niko nije podržavao.

- Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kada mi je bilo prilično teško i kada je put do pozicije gde se nalazim danas delovao nedostižno. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala. Ne razume se u tenis, ali je spremna da uči i vrlo je zainteresovana, tako da i njen pomalo laički način da objasni i rastumači neke situacije u toku meča nije za zanemarivanje sa stanovišta strategije i psihološke igre na kojima se velikim delom zasniva tenis. Pri tome, iako nisam iz Beograda, ispostavilo se da imamo mnogo zajedničkih prijatelja, pa se veoma lepo družimo, izlazimo, razgovaramo. Od Nine svašta može da se nauči - ispričao je jednom prilikom Filip Krajinović za "Gloriju".