Folk pevačica je pričala o suprugu Veljku Piljikiću i istakla da on ima sve ono što drugi nemaju, a o ženi koja radi kod nje imala je samo reči hvale.

- To što Veljko ima, nema niko. Ja imam pomoćnicu, kod mene je 9 godina, peremo, peglamo zajedno, pa pijemo kafu i ogovaramo zajedno, ona je jedna divna žena. Nema ugovora o poverljivosti, to mi je nešto bezveze, nisam ja planetarna zvezda, ja sebe tako ne doživljavam, meni je to foliranje - rekla je Seka.