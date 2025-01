- Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvek mi je to bilo u svesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: "Ja moram da odem ako mislim da uspem nešto". I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se setim... Ostaviš ti dete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš... - rekao je za Blic Aleksandrin tata.