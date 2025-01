Pesme su joj radili Tonči i Vjekoslava Huljić, pa i ne čudi što je osnivač Magazina odlučio da joj ponudi mesto u svom bendu

Lorena Bućan je mlada hrvatska pevačica koja je od pre nekoliko meseci deo grupe Magazin. Ima tek 22 godine, a iza sebe već nekoliko hitova koje je objavila samostalno nakon što je učestvovala u tamošnjem talent-šouu "Zvezde". Pesme su joj radili Tonči i Vjekoslava Huljić, pa i ne čudi što je osnivač Magazina odlučio da joj ponudi mesto u svom bendu. Lorena iza sebe ima i nastup sa slavnim Erosom Ramacotijem. O svemu tome pričala je u razgovoru za Kurir.

Kako je došlo do saradnje s Magazinom?

- Vrlo spontano. Nikad nisam razmišljala o tome da budem deo nekog benda. Ni Tonči Huljić mi to nije pominjao sve do dana kad me je pozvao da odemo na kafu, trebalo je tada da mi pusti novu pesmu. Ta nova pesma bila je za Magazin, i tada mi je rekao svoj plan i dao mi vremena da razmislim. Meni nije trebalo puno, već sutradan sam odlučila da hoću da budem deo Magazina i pozvala sam ga i saopštila mu to. Mislim da je to pametan i dobar potez i sa moje i sa njegove strane.

Koliko pesama Magazina znaš? Oni imaju baš širok opus.

- Moram da znam sve pesme. Napravila sam na Spotifaju plejlistu od četrdesetak pesama, ali to mi nije bio problem. Slušam ih od malih nogu, gde god se okrenem, Magazin svira.

Izdvoj svojih pet omiljenih.

- Preteško je. Ali ako moram, neka to budu pesme "Idi i ne budi ljude", "Minut srca tvog", "Ne tiče me se", "Tri sam ti zime", "Kokolo". Svaka mi ima poseban čar.

Kakav je plan za dalje, radite li album ili ćete izbaciti singlove?

- Zasad nema albuma, radićemo neke druge stvari. Sad imamo nekoliko nastupa u Hrvatskoj, bili smo u Beogradu. Kod vas smo imali prvi nastup na jednoj privatnoj proslavi. Plan nam je da se pokažemo u široj slici jer imamo mnogo toga da pokažemo.

Ko su bili tvoji muzički uzori?

- To se kod mene menjalo s godinama. Kad sam bila mala, slušala sam Džastina (smeh). Sad kad pogledam ko za mene ima sve što je potrebno, glas, stas, stav na pozornici i veliki talenat, to je Jelena Rozga. Ona je uz mene od samog početka, daje mi podršku, jako mi je draga i puno mi znači. Ona mi je inspiracija.

Jesi li rekla da ne voliš da te porede s Rozgom?

- Ne, moje reči su pogrešno prenete. Ja sam rekla da je glupo da me porede s bilo s kim jer jedna je Jelena Rozga. Prvo su me poredili s Doris Dragović, to mi je bio veliki kompliment i laskalo mi je, isto kao kad kažu da podsećam na Rozgu. Nema smisla kopirati bilo koga, izvođač mora da bude svoj i da donese neki novi kvalitet.

Kako si dobila ime Lorena?

- Iskreno, ne znam (smeh). Morala bih da pitam roditelje za to. Brat mi se zove Lovren, a ja Lorena, valjda su išli tom logikom da se slično zovemo.

Ima li u vašoj porodici još nekog ko se bavi umetnošću?

- Niko. Svi su ekonomisti, pravnici... Baš niko nema veze s muzikom, ja sam prva.

Šta ti se sviđa u Beogradu?

- Odakle da počnem (smeh). Omiljeno mi je to što grad nikad ne spava, toga u Splitu nema osim vikendom. Ovde je živo na svakom koraku. Volim šoping u "Ušću". Naravno, ljude, koji su vrlo pristojni. Čim čuju da sam iz Splita, odmah se oduševe i upadnemo u priču (smeh).

Kako je došlo do toga da nastupiš sa Erosom Ramacotijem na njegovom koncertu u Puli?

- Agnecija iz Hrvatske je poslala deset izvođača kao predlog ko će nastupiti s njim u Pulskoj areni. Bilo je to pre dve godine. Odabrali su mene. Eros je, kako su mi pričali, bio iza bine i gledao je ko peva. Dan nakon koncerta me je našao na Instagramu i pohvalio moj nastup. Pevala sam pola sata. Izabrala sam Laru Fabijan. To mi je bio jedno od najlepših iskustava u životu. Ne volim da se hvalim da sam pevala pre Erosa. Ali volim da se setim tog dana, do kraja života će to biti nešto posebno u mom životu.

