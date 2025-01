- Kada su kupovali svoj dom u Americi, bračni par je vodio računa o svakom detalju, a naravno i o osiguranju, koje je za to područje najvažnije. Ana je ta koja brine o domaćinstvu i redovno plaća premije osiguranja od prirodnih katastrofa. Njihova kuća je bezbedna i u delu u kojem oni žive do sada nije bilo prirodne katastrofe. Međutim, činjenica je da gradovi u Los Anđelesu poslednjih godina iz nepoznatog razloga gore i da su kuće i drugi objekti uništeni vatrenom stihijom i da je šteta ogromna. Kao neko ko živi na relaciji Srbija - Los Anđeles, znam da ljudi uplaćuju premije od hiljadu pa i do dva miliona dolara godišnje. U koju grupu i kako izgleda ugovor porodice Divac sa osiguravajućim društvom, ne znam, ali verujem da su se maksimalno obezbedili do najsitnijeg detalja - priča naš sagovornik.

Požari u kojima ima više stradalih opustošili su delove Los Anđelesa i šireg okruga oko grada, uništeni su mnogi domovi i poslovne zgrade, kao i škole i verski objekti. Prema izveštajima tamošnjih medija, izgorelo je oko 1.000 objekata, među kojima su i domovi slavnih ličnosti. Tim povodom se oglasila Ana Divac, skrhana bolom podelila je fotografije izgorelih kuća i navela da su mnogi njeni prijatelji izgubili domove.