- To me svi pitaju od kako sam se pojavila na sceni. Niko nije znao, meni je to drugarica dala još u osnovnoj školi nadimak, ali ne znamo ni zašto ni kada, ni kako, samo je ostalo tako. Počela je onda i porodica tako da me zove, tako da je ostalo tako – rekla je ona u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.