- Kratko i jasno, ne zanima me. Videli smo juče situaciju, znam kako sam stajao iza nje. Ja imam svoje mišljenje i zato volim sebe, gledam je kako se ponaša prema osobama koje ogovara, tako je i meni zabola nož u leđa. Ne zanima me da budem sa nekim sa kim sam pričao pet puta, nikad joj ništa nisam pričao kad je vređala Aneli, već sam joj samo rekao da ne treba to da radi. Psovke koje priča nikad ne bih izgovorio. Nikad nisam imao takvu devojku i to mi se ne sviđa. Padam na patetiku i plač, a ne gledam kako se ja osećam - govorio je Peja.