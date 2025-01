Dok se njegovi roditelji bave javnim poslom, on je izabrao drugačiji put i njegova ljubav je sport.

Naime, u tinejdžerskim danima vodio je bitku sa viškom kilograma, a poslednjih godina doveo je liniju do savršenstva.

Sada mu se ocrtava svaki mišić i pločice, a za sve je to zaslužena zdrava ishrana i redovni, naporni treninzi. On na svom Instagramu neretko objavljuje fotografije iz teretane, te nema sumnje da devojke sada uzdišu za njim.

"Do ovog izgleda sam došao napornim radom i disciplinom. Bez suplementacije i dizanjem tegova verovali ili ne. Potrebno je mnogo verovanja u sebe i naporan rad da se dođe do ovakvih rezultata, i baš zato što drugi nisu nikad verovali u mene ja nikad nisam odustao", napisao je on i dodao: