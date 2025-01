Dušica Jakovljević je neretko delila razne stvari i situacije iz svog života, bilo da je to vezano za posao ili za njen privatan život.

- Zaljubljena sam. Prvo, dugo nisam volela sebe, zapravo, mislila sam da volim sebe, ali me je Bog više voleo nego što sam ja sebe volela, a sada volim ono što vidim u ogledalu. Volim iznova i iznova zaljublivanje u jednog čoveka, to je baš ono što želim - rekla je Dušica i dodala:

Ona je priznala i zbog čega se najviše kaje u životu, a odgovorom je iznenadila, s obzirom na to da je prozvala prijatelje.

- Kajem se što sam nekim ljudima, pre svega prijateljima, dala previše šansi. Kajem se što sam previše verovala ljudima, mada se posle toga osećam bolje. Često mi se desi da se nekad nešto što mi se desi poverim nekome kog poznajem dve nedelje. I onda mi to govori da imam više poverenja u nove ljude koje poznajem, nego u stare. Od starih sam dosta noževa u leđa dobila. Ma koliko da me ubeđuju da me vole i dalje, ne verujem im - rekla je ona u emisiji “Bunker”.