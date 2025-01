- Bilo je pitanje za Luku hipotetičko koliko su bili zajedno, ona je mene kod kazina pitala za trojku i rekla da zna kakav je on u krevetu. Juče se izletela i rekla da je Aneli njenim bivšim momcima krindž, a Luka je rekao da je džentlmen i da neće da priča o tome - govorila je Matea.

- Ja juče nisam pomenut za Enu, pričao sam o Sandri i poljubac. Koji je razlog da ne kažem da sam bio sa Enom? Mene bi to još više opravdalo ako je pravdam. Nasamo se nikad nisam video sa njom, osim u Budvi kad smo ručali sa mojim sinom - pravdao se Luka.

- Meni je ovo smešno, vraćamo se na početak. Peja je meni ovde konstantno bivši, bio je sa mnom na silu i ne zna kako da izađe iz odnosa jer je sa mnom ušao u vezu zbog podrške. Svaka čast, Jovane Pejiću. Opet si ispao šmeker za stolom i ponizio me. Više nemaš mogućnost nikad da pričaš sa mnom - pričala je Ena.

- Može da nađe klošara sa kojim će da bude, ja to nisam - odbrusio je Peja.

- Inače sam sve bila sa klošarima, koji misle da se sa tobom blamiram po rijalitiju. Matea mi je kao nebitan komentar na Instagramu koji ne želim ni da pročitam, a ne da odgovaram. Moram da se osvrnem na Peju, on je seo sa mojim sinom da priča, a sad se ograđuje od mene. Sad mu je jako loše sa mnom, a pre dva dana mi je rekao da me voli najviše na svetu. Kad smo skinuli bubice rekao mi je: "Ako me ne voliš kao ja tebe...", neću ni da pričam - govorila je Ena.