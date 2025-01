- Moj brat je moj najveći fan, on je uvek tu mene da podrži. Jedan je od onih koji nema lošu reč da kaže. Nikad ništa nije kritika, uvek je sve najbolje i ja sam najbolja. Brat je taj koji me najviše podržava, šta god na svetu ja da uradim. Jako smo bliski od malena – rekla je ona za Grand.

Kako se i on bavio istom profesijom kao i Sanja, zanimalo nas je da li joj je nekada branio da se bavi pevanjem.

- Sigurna sam da bi bio ponosan na mene, on je isto bio muzičar, bio je pevač. Koliko je on bio za to da se ja bavim istim poslom, iskreno ne znam, nismo nikada o tome razgovarali – ispričala je Sanja.