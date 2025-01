Pop pevačica Marija Šerifović pre dve nedelje bila je na Jahorini sa sinom Mariom i majkom Vericom Šerifović, ali su ih tamo zadesili problemi. Naime, iako su za prvo zajedničko zimovanje sa malim Mariom odabrali Jahorinu , koja je relativno blizu, Verica je insistirala da putuju avionom do Sarajeva. Međutim, tu su ih zadesili problemi.

Tada je let bio otkazan, pa su se sa aerodnoma zaputili do automobila i tako su nakon skoro pet sati po velikom snegu stigli do planine.