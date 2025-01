– Policijski čas je na snazi u određenim delovima grada, naročito onim pogođenim požarima. On traje od 18 sati popodne do 6 sati ujutru i iskrena da budem, jako mi je drago što se to dogodilo jer u ovoj celoj katastrofi koja je zadesila ljude, najmanje što nam je bilo potrebno su dodatni problemi sa kriminalom. Tako da je policijski čas uveden zbog krađa i zaštite imovine i ljudi u krajevima u kojima još nije izdato naređenje za evakcuaciju.