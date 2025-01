- Prošla godina mi je poslovno bila okej, prilično sam zadovoljna. Sve ide nekako spontano, kod mene se sve nekako nadovezuje i stvari idu dobrim tokom. A privatno... To je neka druga priča. Mislim, koga to briga (smeh). Mogu samo da kažem da je život lep i da treba uživati u svakom danu jer je život jedan. Treba zaista voleti život - rekla je ona.

- Uglavnom mi je puno značila muzika i kontakt s publikom. To najviše. Veliki bol ću nositi dok sam živa. Samo ja znam kako mi je. Danas imaš dete, a sutra ga nemaš . Nisam znala šta ću sa sobom da uradim. Kroz svaku notu, kroz svaku pesmu izlazi moj bol. Ogroman bol. Iza sina mi je ostalo dvoje dece. Moja unuka Kristina i unuk Vladan, i divna snaha Snežana. Naravno da mi je važno što sam i u ovim godinama opstala na sceni. Nisam se trudila apsolutno ništa, pa sam se bila i oprostila od mikrofona i od svega. Onda su me muzičari pozvali, pa malo džez klubovi, i tako sam se nekako vratila. Iskreno, ne znam ni ja kako - na ivici suza rekla nam je Beti.

- Samo mesec dana posle njegove smrti trebalo je da nastupim na Gardošu. Nastup je davno pre toga zakazan. Otišla sam u Zemun... Stala na binu. Aplauz, ovacije. U publici mnogo onih koji me se sećaju, znaju ko sam. Nisam izdržala. Mislila sam da ću ćutati o svom bolu zauvek. Rekla sam da taj nastup posvećujem sinu, koji je umro. I otpevala "Crying Time". To je moj život od tada, vreme plakanja - dodala je ona.

- Niko mi nije podrška. Moram sama sebi da budem. Mislim da su to neke karakterne crte s kojima se čovek rodi. Prosto morate da se nosite u životu sa onim što vas snađe. Tako je i s lepim stvarima, ali i sa onima manje lepim. Neprijatne i teške životne situacije me nisu zaobišle, ali prosto sam od takvog materijala i štofa. Plivala sam nekako i isplivala i sad sam tu gde sam. Ja sam uvek nezadovoljna i sobom i uopšte, ali kad se ujutru probudim, volim jutro, dan i kad je lepo vreme. Malo šetam, a skrenu mi pažnju i ovi pozivi koje dobijam. To je najvažnije - priznala je pevačica.