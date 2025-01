- Odem ja na put, napravim haos u stanu, generalno sam jako čista i uredna, međutim, kada idem na put to je potpuno drugačije, to je haos. Onda se ona popne gore, oriba mi ceo stan, svoj stan, ona mi čuva kerove kada sam na putu i onda kada se vrati i ja dođem s puta kažem: "Gde si mama, šta radiš?", a ona: "Ništa". Pa pitam je: "Šta ti je?", a ona će: "Šta šta mi je, vidi, uradila sam ovo, ono... ti misliš da sam ja mlada, da sam devojčica da ja mogu sve. Ne ideš za sobom...". Ja kažem da imam 30 godina, i da prestane da mi govori, onda nemoj da radi - rekla je kroz šalu Edita u "Magazin in".