Poznato je da Ceca, kao ni svaka druga žena, ne voli da je zovu "baba", pa svoje unuke uči da je zovu već poznatim nadimkom, a pevačicinom sinu Veljku se to ne dopada, pa je istakao da neće još dugo tako biti.

- Čuj da je zovu Ceca, deca... To ne može. To je pogrešno - rekao je Veljko i objasnio svoje viđenje toga:

- Ti si baba tom detetu. Neće je zvati Ceca, kao što ni mene neće zvati Veljko. To može dok su mali, ali sigurno kad budu malo stariji neće tako biti, htela ona to ili ne. Moraće da je zovu baka. To je neki ciklus života, Bože. Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego majka - rekao je Ražnatović.