- Uroš i ja smo bili šest godina u braku. Dogovorili smo se pre nekih šest, sedam meseci da se rastanemo, s obzirom na to da je takva situacija bila da smo jednostavno dete i ja morali iz nekih određenih, nama poznatih razloga da budemo u Beogradu, on je morao da ostane u Cirihu... Niti je njemu tamo bilo lako da bude sam, niti meni da budem sama sa detetom. Hvala puno mojim roditeljima koji su kao svake bake i deke uskočili i pomogli mi, aii prosto ja kada sam sama sa detetom i nešto radim, a još te neko proverava, uvek kažem na daljinski kada se prave neke tenzije, dobra sam ja, dobar je i on, bitno je da smo dobri roditelji. Dogovor kuću gradi, bolje da zbog deteta ostanemo prijatelji, da naše dete raste u nekoj zdravoj atmosferi - priča pevačica u emisiji "Magazin In".