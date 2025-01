Pevač Šerif Konjević imao je incident o kojem se naširoko pisalo, kada je na jednoj romskoj svadbi navodno došlo do neprijatne situacije u kojoj su on i njegova koleginica Nadica Ademov napadnuti.

- Ja nisam čovek od incidenata, a kad su u pitanju ti moji Romi koje ja puno cenim i volim, ne samo zbog novca već zato što su mi ti ljudi jednostavno, znaju biti i komplikovani... Ja stvarno nikad nisam imao problem sa tim ljudima i mislim da nikad neću imati. Uvek se nađe neko ko možda hoće da bude slobodan, ja nisam osoba koja voli da mu se lepi novac po čelu, mene ne možeš tako lako kupiti, to je moj stav.

- Ja volim muziku, volim ljude, ali da neko kaže po svaku cenu: "Ja sam tebe platio, moraš da pevaš", kod mene to ne ide. Ja ću pevati i džabe, ali da neko to pokušava, ja znam da je alkohol čudo i da u tim nekim trenucima ljudi grle, ali sve zavisi ko te grli i na koji način, ali nađe se neko ko je previše pijan, nisu ti dobrodošli... Nikad mi se nije desilo da sam imao takav neki incident -pričao je pevač.

- Ja imam neko svoje vreme koliko ostajem na svadbi, svi znaju da ostajem pet sati, pa sad da li ja krenuo u 12 uveče ili u 7, 5 sati pevam, nekad ostanem i 8 sve zavisi od atmosfere - objasnio je on.

- Taj bakšiš koji mi dobijamo kod naših Roma on ne ide nama, taj bakšiš ide u kasu iz koje su plaćene sve moje kolege. Ja imam neki svoj način isplate i to mene ne zanima, ali taj novac koji se daje to nije naš novac - ističe pevač.