- Teško mi je o tome da pričam i jako čudno, misliće neko da sam poludeo. Imao sam nešto što sam morao da čuvam i da to čuva mene i to niko nije smeo da dira. Moj otac je to našao i pomisilo da je droga, pa sam ja poludeo što je on to uzeo u ruke. Ubrzo posle toga počele se da se ređaju tragedije. Iznenada mi je bratu umrla ćerka koja je imala 13 godina. Pre toga mi je otac stradao u saobraćajnoj nesreći kao pešak. Onda sam se ja razboleo, dobio tumor na mozgu i lečio se godinama. Bio sam sam sa sobom neko vreme i borio se svojim nekim demonima - rekao je Niggor.