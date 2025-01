Velika ljubav OVO JE SVEKRVA JELISAVETE ORAŠANIN! Majka Miloša Teodosića zbog sina zapostavila karijeru, a evo zašto ne ide na njegove utakmice: Ne znam kako sam to preživela

Foto: Printscreen/Instagram

Dobili smo karte od gospodina Dragana Todorića. To vređanje, užas... Ali nije to bila grupa navijača nego pojedinci koji su nam generacija ili stariji od nas. Ne znam kako sam to preživela i od tada više ne idem na utakmice