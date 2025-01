- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja . Nije me sramota od toga - iskreno je rekla pevačica kroz smeh.

- Estradi raznosim i prodajem rakiju i voćke s Tare. Skoro me je zvala jedna koleginica, ne bih da je imenujem, jer je starija žena, pa mi kaže: 'Nado, ja sam se uželela one tvoje rakije! Ako dolaziš skorije, da mi spustiš dve, tri flaše, pa neka stoje u frižideru, uredno bih platila. Ja kad to čujem, dođe mi da dam radžu za džabe, pošto ona šika kao luda! Onda se setim truda koji sam uložila, pa naplatim - objasnila je iskreno pevačica, pa je dodala: