Naočekivaniji događaj u ovoj godini u svetskoj prestonici luksuza opravdao je očekivanja, a klub vredan 13 miliona evra bio je ispunjen do poslednjeg mesta. Iako su prvobitni događaj zbog ogromnog interesovanja prebacili u veći objekat, ni to nije bilo dovoljno da primi sve one koji su hteli da čuju i vide folk caricu pa su mnogi ostali bez karata. Oni koji su na vreme obezbedili ulaznice mogli su da uživaju u spektaklu koji je trajao više od tri sata, a tokom koga je Dragana izvela pesme koje su obeležile njenu četiri decenije dugu karijeru. Jedan od njih bio je i srpski fudbalski as Luka Milivojević koji trenutno igra za klub u Emiratima.