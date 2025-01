- Svaka čast za hrabrost, ludost, šta god... Ja ne bih imala hrabrosti za tako nešto, mada ko zna... kad me spuca kriza srednjih godina, sve je moguće... Uh, uh, uh, ćao, doviđenja i evo je gospođa Kojić. Kako to? Kad se to desilo? Imam utisak da je sve bilo kao juče smo se upoznali i sad sam se venčao. Baš mi je to nešto sve brzo, brzo - u dahu je rekla Olivija.