- Mi to nismo mogli nikako da odredimo, ali život me poveo ovim putem i drago mi je. Ne kajam se nikad zbog toga i opet bih. Kada sam počinjao da pevam, nisam radio kao sada, radio sam one svadbe što su nekada bile u okolini Požarevca i bilo je vrlo teško. Nekada mi da sve one pare što sam zarađivao vratim, samo da odem da se odmorim. Kada sam počeo da snimam ploče, već je bilo drugačije, a kad sam počeo da putujem, onda sam video i tu drugu stranu. Kažem lepo, mnogi misle da je nama lako i da mi imamo mnogo para.