- Bio sam na vezi sa prijateljem koji baš živi u Los Anđelesu, on živi u brdu malo dalje od centra grada, sve je to pratio sa visine. On kaže da u životu nikad nije video tako nešto, strahovit oblak dima je iznad Los Anđelesa. Izgorele su kuće poznate porodice Kardašijan, kao i kuća Bajdena. To je kvart gde su jako skupe kuće. Do te mere je bila stihija, da nisu mogli da obuzdaju ništa, prepustili su jedan kvart da bi mogli da nastave da spašavaju druga mesta. Vlažnost vazduha je tada bila jako niska - otkrio je poznati pevač.