"Posle jedne proslave me je silovao moj jako dobar drug. Ja sam do tada imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko toliko cenio i čuvao. Posle te žurke su drugovi rešili da me otprate kući. I onda se to desilo. Ja sam mislila da se oni nešto šale, nisam mogla da shvatim o čemu se radi. Osećala sam se bedno, jezivo. Htela sam da izvršim samoubistvo. Ubrzo sam otišla za Nemačku, a njih nikada nisam videla", rekla je ona i dodala da je to bio razlog zašto je napustila Drugu beogradsku gimnaziju.