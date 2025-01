Ova zima nikako da prođe. Nema veze, drage moje abronošice, meni to nimalo ne smeta , a verujem ni vama. Važno mi je da su tračevi vreli, zanimljivi i da ih iz dana u dan ima sve više. Međutim, ovo što sam videla juče mi je posebno skrenulo pažnju.

Radi se o tome da sam videla poruke u kojima se aktuelni, najnoviji, najsvežiji dečko jedne popularne pevačice nabacuje izuzetno poznatoj i priznatoj našoj starleti. Ja sam bila u šoku. Ljudi moji, kakve su to poruke, pa to kad bi došlo do društvenih mreža, pao bi internet. Pevačicu ćemo da zovemo Slavujka, starletu Rupičasta, a novog dečka švalera - Zalizanko.