Sanja Čajić, direktorka firme koja zastupa Gordanu Zdravković, za Kurir je ispričala sporne detalje o poslovanju velike izdavačke kuće, s kojom su na sudu već duže vreme

Spor između "Kroacija rekordsa", izdavačke kuće iz Zagreba koja posluje i u Srbiji, i beogradske firme "Konekt netvork pablišinga" traje i dalje. Zasad pravnu bitku na sudu dobija "Konekt", o čemu svedoči i podatak da je Jutjub odlučio da ukloni kanal "Jugotona" (ćerka-firma "Kroacija rekordsa"), a time je nestalo na desetine hiljada pesama sa ove platforme koje su brojale milionske preglede.

Sporni fonogrami

Sanja Čajić, izvršna direktorka "Konekta", objasnila nam je detaljno zbog čega imaju sukob s velikom izdavačkom kućom i na koji način je oštećena Gordana Zdravković, udovica pokojnog Tome Zdravkovića, kao i njihovi drugi klijenti.

Sanja Čajić, direktorka firme koja zastupa Gordanu Zdravković Foto: Privatna arhiva



- Na samom početku smo se trudili da dođemo do vlasnika "Kroacija rekordsa", slali smo mejlove da su bespravno podigli na Jutjub kanale kompletna autorska dela naših klijenata. Naravno, ni na jedan mejl nikada nismo dobili odgovor. Moram vam objasniti da su Jujtub kanal Jugoton, kao i "Kroacija rekordsa" godinama bespravno monetizovali autorska dela naših klijenata bez ijedne jedine autorske dozvole, kao i bez vlasništva nad fonogramima. Mi u našem pablišing timu imamo 150 autora, od kojih je više od 50 materijalno oštećeno od "Kroacija rekordsa". Među njima najviše porodica Tome Zdravkovića, a to su još i Aleksandar Korać, Predrag Negovanović i mnogi drugi - kaže ona.

Direktor "Kroacija rekordsa" je pre deset godina prodao nelegalne fonograme ćerki-firmi koja posluje u Srbiji, tvrdi Sanja Čajić.

- Centar za rekonstrukciju i prodaju (CERP) 21. 10. 2016. doneo je rešenje po kom se utvrđuje da fonogrami nisu procenjeni u vrednosti društvenog kapitala i privatizacije preduzeća "Hrvatska naklada zvuka i slike Zagreb", to jest "Kroacija rekordsa". Nakon toga, 15. 12. 2021. i Ustavni sud Republike Hrvatske donosi identičnu odluku na žalbu "Kroacija rekordsa". Znači, krovna institucija vredna svakog poštovanja donosi identičnu odluku.

Foto: Privatna arhiva

Šta se dešava u međuvremenu? Želimir Babogredac, direktor "Kroacija rekordsa", 8.12. 2015. godine prodaje komplet nelegalne fonograme ćerki-firmi "Jugoton-Kroacija rekords" d. o. o." Novi Sad, čiji je on vlasnik u Srbiji. Radi se o 6.560 fonograma, zamislite na 60 rata po 1.000 evra iako je njihova vrednost, pogotovo kad je Toma Zdravković u pitanju, neprocenjiva, a da ne nabrajam ostale srpske velikane - navodi ona i nastavlja:

- Da čudo bude još veće, pogledajte datum, 2015. godina, i to decembar! Je l' ovo slučajnost ili je znao da će Ustavni sud Republike Hrvatske, kao i CERP, doneti ispravnu odluku i poništiti privatizaciju fonograma. Naravno, ta firma iz Novog Sada posle prebacuje još jednoj ćerki-firmi "Jugoton-Kroacija rekords d. o. o." Beograd fonograme na koje nemaju nikakva prava.

Foto: Privatna arhiva



Dokazi za sve

Čajićeva navodi da su dela Tome Zdravkovića nelegalno ustupljena pevačici Amiri Medunjanin.

- Godinama eksploatišu na svim digitalnim platformama autorska dela naših klijenata, počev od Jujtuba, Dizera, Spotifaja, bez autorskih dozvola iako to nije po našem, a ni evropskom zakonu. Takođe, oni daju naše kompozicije na preradu i adaptaciju. Na primer, Amiri Medunjanin su dali da može kompletno da obradi kompozicije Tomislava Zdravkovića. Uredno su objavili i CD i vinil (LP) s njom, potpisali ugovore da će obeštetiti porodicu autora i do dana današnjeg to nisu uradili. Znači, ponašaju se kao obični pirati po svim zakonima o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije! Na kraju su povukli sve ploče i diskove iz prodaje. Pa da su bilo šta po zakonu uradili, zašto bi povukli materijal iz prodaje? Logično pitanje - priča Čajićeva, pa dodaje:

- Mi smo kupili ploču i disk u njihovoj radnji, uzeli fiskalni račun da imamo kao dokaz da su se bavili piraterijom. Naravno, sve smo pre toga uredno zabeležili i skrinšotovali.

Foto: Privatna arhiva

Zamislite vinil od 2.999 dinara koji se prodaje u svim radnjama "Kroacija rekordsa" bez i jedne jedine saglasnosti naslednika Tomislava Zdravkovića. Je l' to kriminal? Mi mislimo da jeste i da se po krivičnom zakonu Republike Srbije i te kako može odgovarati za to. Nije samo Amira u pitanju, tu su i Sevdah Bejbi, Merima Ključo i da ih ne nabrajam sve koje su uredno objavili kao svoja nova izdanja. Ako računamo da su eksploatisali samo albume Tome Zdravkovića, iako nijedan nikada nije snimljen u Republici Hrvatskoj, na šta se pozivaju, već isključivo i samo u Srbiji u Beogradu, doći ćemo do iznosa da su samo eksploatisanjem njegovih kompozicija za 30 godina imali protivpravnu imovinsku korist od preko pola miliona evra! Naravno ni jedan jedini dinar nikada porodica od toga videla nije, kao ni ostali autori.

Foto: Privatna arhiva



Prvostepena odluka

Čajićeva je za kraj poručila da su već dobili prvostepenu presudu protiv "Kroacija rekordsa".

- Da su sve radili po zakonu, kao što nisu, ne bi sad jurili autore da obnavljaju ugovore s njima. Reći ću vam samo da su izgubili prvostepeno od "Konekta" usred Zagreba. Dodaću na sve to da imamo dosta pokrenutih sporova u Srbiji i nadamo se da će na osnovu svih dokaza koje imamo, a imamo svaki ugovor i svaki delić stvaralaštva naših klijenata, kao i kompletnu arhivu, uspeti da se izborimo. Nadamo se da će presuda biti časna, imamo primer "Diskosa", gde je Apelacioni privredni sud u Beogradu na osnovu identičnog slučaja doneo odluku u korist autora.

Foto: Privatna arhiva

Sud ističe da su kupovinom, tj. privatizacijom "Diskosa" vlasnici stekli svojinu samo nad kapitalom, ali ne i na nad imovinskim pravima iz domena intelektualne svojine, tačnije srodnim pravima proizvođača fonograma, s obzirom na to da nisu ni bili predmet prodaje. Identično kao i sa starim dobrim "Jugotonom". Da se vratimo na ono što je najbitnije za vas, a to je Jutjub kanal "Jugotona". Mi smo zbog svih ovih razloga podneli digitalne opomene, a Jutjub je odlučio da kanal do završetka suđenja ukloni sa svoje platforme.

Do zaključenja broja predstavnici "Jugotona" iz Beograda nisu odgovorili na naše pitanje o ovom slučaju.

Ivan Ercegovčević

