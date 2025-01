- Era Ojdanić se setio, on je u osam ujutru mene zvao i čestitao mi rođendan, pevao mi je pesmu . Napravio je glas kao žensko, nisam znala ko me zove. Pozvala sam neke kolege i najbliže prijatelje, oni će doći. Da ne preterujemo da zovemo celu estradu, ja se bojim da mi ne zamere. Ne želim da ih deranžiram - izjavila je Lepa.

- Mene nikad niko nije oblačio, ja sve sama, ne teram modu, ali uzmem ono što mi lepo stoji. "Imam nos" za to. Nikad ništa nisam radila na sebi, može nos da mi bude do Čačka ja ga neću dirati. Neko napravi nos koji je bio bolji, pa naprave gori - rekla je Lepa.

- Šta da menjam kad je sve bilo uspešno, ne osećam 85 godina. To su velike godine, ali ja i dalje pevam, smejem se, ali ne mislim o smrti. Ne plašim se toga, to je neminovno. Ponosim se mojim godinama. Neću praviti feštu za 90. rođendan - rekla je Lepa.

- Taksisti voze i kažu mi: "Gospođa Lepa, je l' možemo na piće?" , a ja im kažem: "Od kad se to zove piće?". Kad bih ja išla sa svima koji me zovu na piće, gde bi mi bio kraj, samo to bih morala da radim. Lepo je, volim da se dopadam ljudima, ali moje godine to ne dozvoljavaju.