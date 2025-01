- Jesenas je i Milena, Natalijina i Arkanova ćerka dolazila u Beograd, gde je htela da se zaposli. Milena je završila je filmsku režiju na Univerzitetu u Kaliforniji, pa je u tom fahu htela da nađe posao. Osim toga je u Beogradu obišla i brata Nikolu, koji se pre nekoliko godina vratio u Beograd i radi za jednu inostranu kompaniju. On se u Beogradu oženio i ima dvoje dece, ćerkicu od pet godina i sina od godinu i po dana. Međutim, oboje ne žele da se eksponiraju u javnosti - otkriva izvor.

Arkan je bio 13 godina u braku s Natalijom Martinović, profesorkom španskog jezika i književnosti, i mnogi pričaju da je to bila prava ljubav. Mediji su tvrdili da je do kraja njihove ljubavi došlo kada je Željko Ražnatović stupio u vezu s pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović. Tada je Natalija sa njihovo četvoro dece napustila našu zemlju, a Arkan je negirao da Ceca ima veze s njegovim razvodom.

- Nakon 13 godina braka s Natalijom, ja sam se razveo. Moja Maša se rodila dok sam bio u hrvatskom zatvoru. Moja žena i ja tri godine već nismo bili zajedno. Imao sam tri braka, ali nikad nisam bio ženskaroš. Nikakvih ljubavnih afera nisam imao. Za 13 godina, koliko sam bio s bivšom ženom, ništa se nije dogodilo što bi izazvalo njenu sumnju. Onda sam se zaljubio u Cecu. Rekao sam to ženi. U stvari, to se postepeno događalo. Ceca je bila uporna. Otvoreno mi je govorila o svojoj ljubavi i ja sam je polako prihvatao - izjavio je Arkan 1996. godine.

Iza sebe je ostavio devetoro dece i veoma zamršene porodične odnose, ali se Arkanova prva supruga Natalija Martinović, kako su mediji pisali, ponela kao prava dama od prvog do poslednjeg dana njihovog zajedničkog života.

- Kad je Arkan ubijen, Natalija, njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke - rekao je Kalezić tada i dodao:

- Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla - nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena, kakva je bila Natalija, da kaže u trenutku kada je mrtv otac njene dece - zaključio je tada pevač.